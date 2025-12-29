Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales

En el entorno del jefe de Estado reconocen que el incremento contempla todo el ciclo previo sin aumentos, aunque aclaran que la recomposición no superará los porcentajes otorgados a los empleados estatales en el marco de las paritarias vigentes. Actualmente, los equipos de la secretaría de Legal y Técnica, María Ibarzabal, ultiman los detalles técnicos del documento para asegurar que el ajuste guarde estricta relación con la escala salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).