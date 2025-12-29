Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

El Ejecutivo nacional avanza en la reestructuración de los subsidios energéticos para simplificar el esquema vigente de luz y gas. El recorte del gasto destinado a estas subvenciones significaría la suba en las tarifas de luz. Por ello, se implementará un nuevo esquema a partir de enero de 2026 enfocándose en hogares más vulnerables. Se eliminará la segmentación actual por niveles (N1, N2 y N3) y se creará un sistema único llamado “Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”. El aumento tarifario se notará en la mayoría de la población ya que se espera que aproximadamente unos 7,5 millones de hogares pierdan sus subsidios.
¿Cómo funciona este esquema de subsidio?
A partir del 1 de enero, la actual segmentación tarifaria en 3 niveles según los ingresos, desaparecerá y solo habrá 2 tipos de usuarios: los usuarios subsidiados y los que pagarán la tarifa plena de luz.
•Usuarios con subsidios: podrán acceder al beneficio aquellos hogares con ingresos familiares sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a menos de $ 3.641.397 mensuales
• Usuarios sin subsidios: quedarán fuera de la cobertura los hogares con ingresos superiores a tres CBT, afrontando la tarifa total de energía eléctrica.
¿Quién puede acceder al beneficio?
Las familias que tengan ingresos mensuales superiores a las 3 canastas básicas totales (CBT), perderán desde el mes enero cualquier tipo de subsidio energético. Esto significa que los hogares que actualmente tengan ingresos de entre $ 3.641.398 y $ 4.248.296 o por encima de esos montos, deberán abonar la tarifa plena sin asistencia estatal.
De este modo, todos los usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio bajo el nuevo esquema focalizado.
¿Qué pasará con el monto de las facturas?
Incluso quienes tengan el subsidio deberán afrontar el incremento de su factura. Se reducirán los topes de consumo subsidiado y se limitará el beneficio a determinados meses del año. El nuevo esquema tendrá una bonificación del 50% sobre los consumos respetando un tope de 300 kWh mensual en verano e invierno y de 150 kWh en primavera y otoño. Si superara este tope, se deberá pagar el valor pleno de la tarifa.
¿Necesito reinscribirme para mantener el subsidio?
No. Las personas que ya reciben los subsidios no deberán volver a solicitarlos. El gobierno evaluara si continuaran recibiendo el beneficio de acuerdo con su situación patrimonial.
Para la aplicación del nuevo esquema, la Secretaría de Energía creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF) con los datos de las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE).
Los usuarios tendrán la posibilidad de actualizar sus datos antes cambios en su situación como mudanzas o desempleo. Asimismo quienes queden excluidos del subsidio podrán solicitar una revisión de la decisión.
Requisitos para solicitar el beneficio de la Tarifa Social Eléctrica (TSE)
Los requisitos actuales establecidos en la web de Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) son:
-Ser Usuario en situación regular y contar con un único servicio.
• No poseer deuda con la prestadora del servicio o contar con un plan de regularización de deuda vigente por la totalidad de la misma para con la empresa.
• La TSE será revocada cuando registre cualquier tipo de irregularidades en relación al servicio.
• Cualquier integrante del “Hogar Postulante” podrá realizar el trámite de solicitud de la TSE. El titular del servicio se considerará como integrante del Hogar Postulante esté o no declarado por la persona que realizó la solicitud. Si el titular actual del servicio no forma parte del hogar, entonces es necesario realizar el cambio de titularidad.