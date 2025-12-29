Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Desde el primer día de 2026, el régimen energético se concentrará en las familias económicamente más vulnerables. Se prevé la eliminación de la segmentación actual y se crea un sistema de “Subsidios Energéticos Focalizados”. Qué gestiones pueden realizarse para conservar el beneficio en la boleta

MODIFICACIONES. Tanto el servicio de gas como el de la luz sufrirán modificaciones durante el próximo año, según se informó oficialmente. MODIFICACIONES. Tanto el servicio de gas como el de la luz sufrirán modificaciones durante el próximo año, según se informó oficialmente.
Hace 5 Hs

El Ejecutivo nacional avanza en la reestructuración de los subsidios energéticos para simplificar el esquema vigente de luz y gas. El recorte del gasto destinado a estas subvenciones significaría la suba en las tarifas de luz. Por ello, se implementará un nuevo esquema a partir de enero de 2026 enfocándose en hogares más vulnerables. Se eliminará la segmentación actual por niveles (N1, N2 y N3) y se creará un sistema único llamado “Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”. El aumento tarifario se notará en la mayoría de la población ya que se espera que aproximadamente unos 7,5 millones de hogares pierdan sus subsidios.

¿Cómo funciona este esquema de subsidio?

A partir del 1 de enero, la actual segmentación tarifaria en 3 niveles según los ingresos, desaparecerá y solo habrá 2 tipos de usuarios: los usuarios subsidiados y los que pagarán la tarifa plena de luz.

•Usuarios con subsidios: podrán acceder al beneficio aquellos hogares con ingresos familiares sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a menos de $ 3.641.397 mensuales

• Usuarios sin subsidios: quedarán fuera de la cobertura los hogares con ingresos superiores a tres CBT, afrontando la tarifa total de energía eléctrica.

¿Quién puede acceder al beneficio?

Las familias que tengan ingresos mensuales superiores a las 3 canastas básicas totales (CBT), perderán desde el mes enero cualquier tipo de subsidio energético. Esto significa que los hogares que actualmente tengan ingresos de entre $ 3.641.398 y $ 4.248.296 o por encima de esos montos, deberán abonar la tarifa plena sin asistencia estatal.

Tarifas calientes: ¿cómo se aplicarán los subsidios a la energía?

Tarifas calientes: ¿cómo se aplicarán los subsidios a la energía?

De este modo, todos los usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio bajo el nuevo esquema focalizado.

¿Qué pasará con el monto de las facturas?

Incluso quienes tengan el subsidio deberán afrontar el incremento de su factura. Se reducirán los topes de consumo subsidiado y se limitará el beneficio a determinados meses del año. El nuevo esquema tendrá una bonificación del 50% sobre los consumos respetando un tope de 300 kWh mensual en verano e invierno y de 150 kWh en primavera y otoño. Si superara este tope, se deberá pagar el valor pleno de la tarifa.

¿Necesito reinscribirme para mantener el subsidio?

No. Las personas que ya reciben los subsidios no deberán volver a solicitarlos. El gobierno evaluara si continuaran recibiendo el beneficio de acuerdo con su situación patrimonial.

Para la aplicación del nuevo esquema, la Secretaría de Energía creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF) con los datos de las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE).

Los usuarios tendrán la posibilidad de actualizar sus datos antes cambios en su situación como mudanzas o desempleo. Asimismo quienes queden excluidos del subsidio podrán solicitar una revisión de la decisión.

Requisitos para solicitar el beneficio de la Tarifa Social Eléctrica (TSE)

Los requisitos actuales establecidos en la web de Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) son:

-Ser Usuario en situación regular y contar con un único servicio.

Los subsidios a la electricidad serán más acotados a partir de 2026

Los subsidios a la electricidad serán más acotados a partir de 2026

• No poseer deuda con la prestadora del servicio o contar con un plan de regularización de deuda vigente por la totalidad de la misma para con la empresa.

• La TSE será revocada cuando registre cualquier tipo de irregularidades en relación al servicio.

• Cualquier integrante del “Hogar Postulante” podrá realizar el trámite de solicitud de la TSE. El titular del servicio se considerará como integrante del Hogar Postulante esté o no declarado por la persona que realizó la solicitud. Si el titular actual del servicio no forma parte del hogar, entonces es necesario realizar el cambio de titularidad.

Temas TucumánEnte Regulador de los Servicios Públicos de TucumánArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026
1

Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Un índice determina cuán preparada está la provincia de Tucumán para atraer negocios verdes
2

Un índice determina cuán preparada está la provincia de Tucumán para atraer negocios verdes

Seguridad digital: cómo saber si un desconocido se conecta a tu WiFi
3

Seguridad digital: cómo saber si un desconocido se conecta a tu WiFi

Licuar cáscara de papa con bicarbonato: para qué sirve este truco casero y por qué lo recomiendan
4

Licuar cáscara de papa con bicarbonato: para qué sirve este truco casero y por qué lo recomiendan

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026
5

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026

Tres aplicaciones seguras y gratuitas para ver series durante las vacaciones 2026
6

Tres aplicaciones seguras y gratuitas para ver series durante las vacaciones 2026

Más Noticias
El hincha del fútbol argentino: entre la épica y el desgaste

El hincha del fútbol argentino: entre la épica y el desgaste

Celular sin batería a mitad del día: los errores que explican este problema

Celular sin batería a mitad del día: los errores que explican este problema

Un postre argentino fue elegido entre los mejores del mundo

Un postre argentino fue elegido entre los mejores del mundo

Por qué deberías guardar los corchos después de Año Nuevo

Por qué deberías guardar los corchos después de Año Nuevo

Cuál es el propósito de Año Nuevo que deberías añadir a tu lista si querés mejorar tu salud

Cuál es el propósito de Año Nuevo que deberías añadir a tu lista si querés mejorar tu salud

Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

De protección LGBTI+ a IA: las diplomaturas de Derecho para el año próximo y sus precios

De protección LGBTI+ a IA: las diplomaturas de Derecho para el año próximo y sus precios

La plataforma MAR lanza una residencia de investigación en arte y educación en Madrid

La plataforma MAR lanza una residencia de investigación en arte y educación en Madrid

Comentarios