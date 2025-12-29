Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

El Ejecutivo nacional avanza en la reestructuración de los subsidios energéticos para simplificar el esquema vigente de luz y gas. El recorte del gasto destinado a estas subvenciones significaría la suba en las tarifas de luz. Por ello, se implementará un nuevo esquema a partir de enero de 2026 enfocándose en hogares más vulnerables. Se eliminará la segmentación actual por niveles (N1, N2 y N3) y se creará un sistema único llamado “Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”. El aumento tarifario se notará en la mayoría de la población ya que se espera que aproximadamente unos 7,5 millones de hogares pierdan sus subsidios.