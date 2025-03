El acuerdo con el FMI se trata en la Comisión Bicameral

El cepo

Según un informe del banco Citi, si el financiamiento del FMI supera los U$S 20.000 millones, la Argentina tendrá los recursos necesarios para levantar los controles cambiarios antes de fin de año. En el mercado especulan con que el monto del nuevo préstamo oscilará entre los U$S 15.000 millones y U$S 20.000 millones, con el posible respaldo de fondos adicionales por U$S 5.000 millones provenientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Si estos recursos se concretan o el préstamo del FMI supera la barrera de los U$S 20.000 millones, el país podría avanzar hacia la eliminación de los controles de capital antes de fin de año.