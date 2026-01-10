Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años

Uno de los hallazgos más relevantes fue el aumento de los niveles de IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1), una proteína clave vinculada a la hormona del crecimiento. Este compuesto cumple un rol central en la formación y el mantenimiento del tejido muscular y también contribuye a la densidad ósea, dos aspectos fundamentales en esta etapa de la vida.