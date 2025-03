El acuerdo con el FMI se sellaría hacia fines de abril

Más allá de estos plazos, el decreto presidencial no confirma cuál es el monto de la asistencia que llegará desde el FMI, como tampoco cuánto será el dinero que la gestión del presidente Javier Milei destinará a cubrir los vencimientos del programa firmado en 2022. En la actualidad, la deuda con el FMI alcanza los U$S 41.400 millones de acuerdo a la base de datos actualizada del organismo. No se sabe aún qué medidas requerirá el Fondo en esta oportunidad. El Board del FMI aprobaría el programa hacia fines de abril. Hace algunos días, el banco UBS estimó que el nuevo programa contaría con unos U$S 20.000 millones. De ese total, cerca de U$S 12.000 millones se usarían para la renovación de pagos, mientras que los U$S 8.000 millones restantes serían volcados a la reconstitución de las reservas internacionales que hoy, en monto neto, están con saldo negativo por unos U$S 4.000 millones.