Secciones
SociedadEstilo de vida

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento

Un método casero que se volvió viral en redes sociales promete limpiar a fondo los rieles de las ventanas corredizas, eliminar la suciedad más difícil y prevenir la oxidación, sin usar productos costosos ni químicos agresivos.

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento
Hace 1 Hs

Los rieles de las ventanas corredizas suelen ser uno de los puntos más olvidados del hogar. Allí se acumulan polvo, restos de humedad y suciedad incrustada que, con el tiempo, dificultan el deslizamiento y generan malos olores. Limpiarlos a fondo puede resultar una tarea tediosa, pero un truco simple con papel aluminio se convirtió en tendencia por su efectividad y facilidad de aplicación.

El método no solo permite dejar los rieles impecables en pocos minutos, sino que también mejora el movimiento de las ventanas y ayuda a prevenir la oxidación, prolongando la vida útil de las aberturas.

El secreto está en la acción mecánica del aluminio. Al arrugarlo y usarlo como si fuera una esponja, el material actúa como un limpiador abrasivo suave: arrastra la suciedad adherida sin rayar la superficie y llega a rincones donde otros elementos no alcanzan.

Entre sus principales beneficios se destacan:

- Elimina la mugre incrustada sin dañar el riel.

- Mejora el deslizamiento de la ventana al quitar restos que traban el paso.

- Reduce la humedad acumulada, evitando la aparición de óxido y malos olores.

Cómo aplicar el truco paso a paso

El procedimiento es simple y no requiere productos especiales:

- Arrugá un trozo de papel aluminio hasta formar una bolita.

- Si el riel está muy sucio, rociá previamente con vinagre o agua tibia.

- Frotá la bolita de aluminio por todo el riel, insistiendo en las zonas más complicadas.

- Retirá los restos de suciedad con un trapo seco o una aspiradora.

- Para una limpieza más profunda, pasá un paño húmedo al final.

Cada cuánto conviene limpiar los rieles

Lo recomendable es realizar esta limpieza una vez al mes. En zonas con mucho polvo o humedad, el proceso puede repetirse cada 15 días para mantener las ventanas en buen estado y evitar problemas de deslizamiento.

Para un resultado aún más completo, el truco del papel aluminio puede combinarse con bicarbonato y vinagre, una mezcla que ayuda a desinfectar y eliminar restos difíciles sin dañar el material.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
5

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
6

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Más Noticias
Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Horóscopo: los signos que deberán hacer una pausa para que el amor llegue en enero, según Jimena La Torre

Horóscopo: los signos que deberán hacer una pausa para que el amor llegue en enero, según Jimena La Torre

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Oídos bajo el agua: cómo evitar las infecciones

Oídos bajo el agua: cómo evitar las infecciones

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Comentarios