¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento

Los rieles de las ventanas corredizas suelen ser uno de los puntos más olvidados del hogar. Allí se acumulan polvo, restos de humedad y suciedad incrustada que, con el tiempo, dificultan el deslizamiento y generan malos olores. Limpiarlos a fondo puede resultar una tarea tediosa, pero un truco simple con papel aluminio se convirtió en tendencia por su efectividad y facilidad de aplicación.