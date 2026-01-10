Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Con la llegada de un nuevo año y el cierre de los festejos de diciembre, muchas personas comienzan a sentir culpa por los excesos en la alimentación durante las celebraciones. Si bien adoptar una dieta equilibrada y sumar actividad física es una de las formas más habituales de retomar hábitos saludables, especialistas advierten que no cualquier ejercicio ni cualquier intensidad es adecuada para todos.