Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio

Según el especialista, luego del ejercicio el cuerpo atraviesa un proceso de adaptación que no debería interrumpirse de forma brusca. Durante la actividad física, los músculos generan calor y la temperatura corporal se eleva. Al finalizar, el organismo necesita un período de transición para recuperar el equilibrio: la circulación se normaliza y la sudoración termina de cumplir su función reguladora.