Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio

Para muchas personas, terminar de entrenar es sinónimo de ir directo a la ducha. Sin embargo, esta práctica tan extendida podría no ser la más saludable. Así lo explicó José Manuel Felices, médico radiólogo y docente universitario, quien cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales y difundió el tema en un video que rápidamente se volvió viral.
Según el especialista, luego del ejercicio el cuerpo atraviesa un proceso de adaptación que no debería interrumpirse de forma brusca. Durante la actividad física, los músculos generan calor y la temperatura corporal se eleva. Al finalizar, el organismo necesita un período de transición para recuperar el equilibrio: la circulación se normaliza y la sudoración termina de cumplir su función reguladora.
Ducharse de inmediato puede interferir en ese proceso natural. Felices advirtió que cortar de golpe la sudoración y la redistribución de la sangre puede provocar mareos e incluso desmayos, especialmente en personas sensibles o luego de entrenamientos intensos.
El sudor, además, cumple un rol clave más allá de la regulación térmica. Ayuda a eliminar toxinas y crea una barrera protectora sobre la piel. Tiene un pH ácido que actúa como defensa frente a bacterias y agentes externos. Al bañarse inmediatamente, sobre todo con jabones de carácter alcalino, esa protección se pierde, lo que puede generar irritaciones, resequedad o molestias cutáneas.
¿Cuál es entonces la recomendación? El especialista sugiere esperar al menos 15 minutos antes de entrar a la ducha. Ese tiempo puede aprovecharse para hidratarse, realizar estiramientos o simplemente descansar y recuperar el ritmo normal del cuerpo. De esta manera, se reducen riesgos cardiovasculares y se cuida la salud de la piel.
Esperar unos minutos antes de bañarse no solo evita posibles complicaciones, sino que también mejora la higiene real. Cuando el cuerpo deja de sudar y se estabiliza, la ducha resulta más efectiva, la sensación de limpieza es mayor y la piel conserva mejor sus mecanismos naturales de protección.