El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) dio a conocer este lunes un reporte técnico en el que detalla las propiedades nutricionales de las pasas de uva. Este alimento de origen vegetal concentra carbohidratos, fibra y minerales esenciales que cumplen un rol fundamental en el funcionamiento del organismo. Según especialistas médicos, su consumo habitual se vincula con mejoras en la circulación sanguínea y con procesos naturales de eliminación de toxinas.
Los datos oficiales señalan que este producto natural puede incorporarse con facilidad a la dieta diaria y ofrece beneficios que van más allá de su aporte energético, especialmente en personas activas y deportistas.
El impacto de las pasas de uva en la salud ósea y muscular
Un estudio científico desarrollado por la Universidad Estatal de Oklahoma confirmó que las pasas de uva tienen efectos positivos sobre la resistencia ósea. La investigación determinó que la ingesta regular de esta fruta deshidratada incrementa los niveles de IGF-1, una proteína clave en la regulación de la hormona del crecimiento humano.
El sistema óseo se ve fortalecido gracias al aporte constante de calcio y fósforo presentes en este alimento. Al mismo tiempo, el desarrollo y la recuperación de las fibras musculares encuentran en las pasas un complemento eficaz, ya que su perfil de carbohidratos y su densidad calórica brindan la energía necesaria para entrenamientos de alta exigencia, consignó el diario La Nación.
Además, este producto genera una sensación de saciedad prolongada, lo que lo convierte en un aliado para planes de alimentación orientados al control del peso. Por ese motivo, muchos deportistas recurren a las uvas secas como una alternativa natural para mejorar el rendimiento físico sin depender de suplementos industrializados.
Perfil nutricional: qué aportan las pasas de uva
El análisis bromatológico difundido por la FEN indica que las pasas de uva concentran una mayor cantidad de nutrientes que la fruta fresca. Cada 100 gramos de porción comestible aportan:
- Valor energético: 289 Kca
- Hidratos de carbono: 65,5 g
- Azúcares: 60,16 g
- Fibra dietética: 4,38 g
- Proteína: 1,84 g
- Grasas totales: 1,17 g
- Sodio: 0,010 g
La composición se completa con vitaminas esenciales como la K, B3 y B1, además de minerales como hierro, potasio y calcio. A esto se suma su bajo índice glucémico, una característica que las posiciona como un snack saludable para distintos perfiles metabólicos. La fibra presente tanto en la cáscara como en la pulpa seca contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo.
Beneficios cardiovasculares y control del colesterol
El consumo regular de pasas de uva también impacta de forma positiva en la salud cardiovascular. Las vitaminas C y K ayudan a prevenir la calcificación de los vasos sanguíneos, favoreciendo la elasticidad arterial y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Asimismo, los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que contiene este fruto deshidratado colaboran en el control de la presión arterial y del colesterol, reforzando su perfil como un alimento funcional con múltiples beneficios para la salud.