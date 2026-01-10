El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Beneficios cardiovasculares y control del colesterol

El consumo regular de pasas de uva también impacta de forma positiva en la salud cardiovascular. Las vitaminas C y K ayudan a prevenir la calcificación de los vasos sanguíneos, favoreciendo la elasticidad arterial y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Asimismo, los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que contiene este fruto deshidratado colaboran en el control de la presión arterial y del colesterol, reforzando su perfil como un alimento funcional con múltiples beneficios para la salud.