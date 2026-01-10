Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

En ese marco, las colecciones de trajes de baño para 2026 se concentran en bikinis monocromáticas, con una paleta dominada por tonos neutros como blanco, arena, marrón, gris y verde oliva. El color deja de ser el eje y el protagonismo pasa a los detalles: cortes limpios y estructurados, texturas acanaladas o mates y diseños pensados para funcionar tanto en la playa como fuera de ella.