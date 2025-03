Villarruel, clave en el Senado por el futuro de Lijo

“No tenemos plan B”

Este sábado, el jefe de gabinete Guillermo Francos, se refirió a la situación de Ariel Lijo, enfatizó que el Gobierno sostiene la validez de su designación y aseguró que el Ejecutivo no tiene un plan B para el caso. “Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada”, comentó. En otras líneas, desestimó cualquier posibilidad de un juicio político en su contra: “No tiene lógica. Se hace por otras razones, no por el procedimiento de designación de un juez al que le ha tomado juramento la propia Corte”.