Guillermo Francos: “no tenemos un plan B para Lijo”

Además, el funcionario se refirió a la situación de Ariel Lijo, otro de los jueces propuestos por el Ejecutivo para integrar la Corte, quien aún no ha sido acreditado debido a que no le aceptaron la licencia que presentó para dejar su cargo en el juzgado federal. “No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada”, aseguró.