Lijo a la Corte: el Senado decidirá el destino del juez

El cordobés Juez, a Lijo: “arriesgá algo, maestro”.- El senador Luis Juez fue consultado por el tema y afirmó: “Es lo que corresponde. Si Lijo quiere ser ministro de la Corte, arriesgá algo maestro”. El cordobés consideró que Lijo no tiene “un puto mérito” y “encima no quiere perder una el viejo; eh, loco, pará. No podés querer venir a ser ministro de la Corte y juez federal. Renunciá, jugáte la vida”. “En este tema hay jurisprudencia, no se le puede tomar juramento con licencia, tiene que renunciar”, aseguró y advirtió que este escenario “se le puede volver un búmeran” porque “ el pliego de Lijo se va a tratar sí o sí en una sesión” del Senado, afirmó.