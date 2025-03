Nuevos jueces en la Corte: solicitaron anular las designaciones de Lijo y de García-Mansilla

Explicaron que el mecanismo que usó Milei es excepcional y debe estar motivado por una causa de interés público que no se da. “No cabe duda alguna de que debe pesar sobre esta medida una fuerte presunción de inconstitucionalidad”. Reforzaron su pedido con el argumento de que de las dos vacantes, solo una se produjo durante el receso del Senado, y la otra se produjo ante un hecho claramente previsible, como la salida del juez Juan Carlos Maqueda, con lo que no se dan los extremos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución que debe ser aplicado de manera restrictiva y no amplia.