Mariano Cúneo Libarona, sobre Lijo: “Es respetado por todos sus colegas, querido y admirado”

"No tiene una causa en trámite. Si tan mal hablan, ¿por qué no lo destituyeron antes? Si tan mal hablan de él, ¿por qué estos señores no lo denunciaron ni encontraron un delito?", sostuvo con contundencia en declaraciones a LN+. Cúneo Libarona valorizó al polémico juez -hasta este martes- federal desde lo personal. "Es querido y admirado por secretarios y colegas", insistió.