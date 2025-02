Maqueda, ex juez de la CSJN, criticó el decreto de Milei: "Es horrible la actitud del Presidente"

“Da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad. Creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, que está en el artículo 99, inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene eso. Pero no quiere decir que no sea cuestionado judicialmente y que no pueda haber otras opiniones, como las que hay, en cuanto a que este procedimiento está especialmente incorporado en la reforma constitucional de 1860″, expresó.