Crece la tensión política por la Corte Suprema de Justicia nacional

4- Todos los caminos conducen al máximo tribunal

La intervención directa de la Corte Suprema de Justicia es otra de las ventanas que podría abrir el decreto presidencial con el que se cubrieron dos vacantes en ese mismo tribunal. Voces políticas y juristas admiten que su presidente Horario Rossatti, podría optar por no tomarle el juramente de práctica a Lijo y a García Mansilla. El argumento que plantea es que tanto el, como su par Rosenkrantz fueron designados por decreto del presidente Macri, pero ambos eligieron no asumir en el cargo hasta no ser confirmados por el Senado. Otra posibilidad es que el máximo tribunal tenga que intervenir ante un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso respecto a las potestades de uno y otro para la cobertura de vacantes judiciales o ante eventuales planteos de inconstitucionalidad. La licencia de Lijo a la cámara federal será otro expediente que, tarde o temprano, quedará a definición de los cortesanos. En cualquier caso, la cabeza del Poder Judicial de la Nación camina a enfrentar a un escenario sin precedentes en materia política e institucional.