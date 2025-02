El juego de los nombres

Es evidente que los términos con los que nos expresamos acerca del sexo, las distintas prácticas sexuales y los órganos genitales no son ingenuos, no dan lo mismo. Por el contrario, las palabras encierran connotaciones que pueden ser interpretadas de distintas formas (algunas más positivas; otras, no tanto) y de alguna manera revelan lo que sentimos respecto a estos temas.