Kicillof critica a Milei y advierte sobre una posible devaluación

Ahora, el gobernador Kicillof respondió a la afirmación de que no hay atraso cambiario: “Si el tipo de cambio no estuviera apreciado, Milei podría sacar el cepo, dejar de intervenir en el mercado cambiario y dejar flotar la moneda” y sumó las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo sobre el tema en las que afirmó que “el dólar no está atrasado, sino que los precios están adelantados”.