Cavallo advirtió sobre expectativas devaluatorias y correcciones en la política económica

El ex funcionario menemista fue más preciso en su análisis económico. “Si no se liberaliza al menos el dólar CCL y se sigue utilizando las divisas del superávit comercial para controlar el tipo de cambio en este mercado, el anuncio de la eliminación del cepo al final de 2025 va a llevar a que los inversores esperen un salto devaluatorio significativo, aun cuando para entonces se haya producido un desembolso importante del FMI”, señaló. ¿Por qué no se elimina el cepo cambiario, al menos el que se aplica a operaciones no comerciales?, se preguntó.