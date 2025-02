El economista Melconian puso reparos al plan económico de Javier Milei y Luis Caputo

El ex funcionario se refirió a las proyecciones económicas que advierten que la Argentina podría recibir un fuerte ingreso de dólares por el crecimiento de sus exportaciones de energía, minería y agroindustria. “Mi consejo no es recostarse exclusivamente en lo fiscal para quedarse tranquilo con ese tema. No hay Vaca Muerta que te lo impida a ese problema. Vaca Muerta está por venir, y cubrir ese puente con crédito no es aconsejable. Tenemos que aprender de la historia, no para decir si estamos mejor o peor, sino para no cometer los mismos errores”, advirtió.