 El jueves comienza el pago proporcional a empleados estatales de Tucumán
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El jueves comienza el pago proporcional a empleados estatales de Tucumán

Conocé el detalle del cronograma.

Pago de sueldos
27 Enero 2025

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, dio a conocer los cronogramas de pagos correspondientes a la parte proporcional y complementaria del sueldo de enero.

La parte proporcional tendrá el siguiente calendario:

Jueves 30 de enero

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SIPROSA)

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

Viernes 31 de enero

-SEGURIDAD

-ADMINISTRACION CENTRAL

-DEFENSORIA DEL PUEBLO

-TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-PODER LEGISLATIVO

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

-COMUNAS RURALES

Sábado 1 de febrero

-PODER JUDICIAL

-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

-MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO

-ENTE CULTURAL

-ENTE AUTARQUICO TEATRO MERCEDES SOSA

-IPACYM

-SEPAPYS

-ERSEPT

-IDEP

-ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INSTITUTO DE PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL


En tanto, el cronograma de la parte complementaria tendrá el siguiente calendario


Martes 4 de febrero

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SIPROSA)

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

-ESTACION EXPERIMENTAL

-INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN

-SAT

-SEGURIDAD

Miércoles 5 de febrero

-ADMINISTRACION CENTRAL

-DEFENSORIA DEL PUEBLO

-IPLA

-EDUCACION

-TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-PODER LEGISLATIVO

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

-COMUNAS RURALES

Jueves 6 de febrero

-PODER JUDICIAL

-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

-MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO

-ENTE CULTURAL

-ENTE AUTARQUICO TEATRO MERCEDES SOSA

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

-RENTA VITALICIA HEROES DE MALVINA

-ASIGNACIONES EX EMPLEADOS DE TALLERES DE TAFÍ VIEJO

-EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA

-IPACYM

-SEPAPYS

-ERSEPT

-IDEP

-ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INSTITUTO DE PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL

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