El jueves comienza el pago proporcional a empleados estatales de Tucumán

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, dio a conocer los cronogramas de pagos correspondientes a la parte proporcional y complementaria del sueldo de enero.
La parte proporcional tendrá el siguiente calendario:
Jueves 30 de enero
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SIPROSA)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Viernes 31 de enero
-SEGURIDAD
-ADMINISTRACION CENTRAL
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-PODER LEGISLATIVO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
-COMUNAS RURALES
Sábado 1 de febrero
-PODER JUDICIAL
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL
-ENTE AUTARQUICO TEATRO MERCEDES SOSA
-IPACYM
-SEPAPYS
-ERSEPT
-IDEP
-ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INSTITUTO DE PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
En tanto, el cronograma de la parte complementaria tendrá el siguiente calendario
Martes 4 de febrero
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SIPROSA)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-ESTACION EXPERIMENTAL
-INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
-SAT
-SEGURIDAD
Miércoles 5 de febrero
-ADMINISTRACION CENTRAL
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-IPLA
-EDUCACION
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-PODER LEGISLATIVO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
-COMUNAS RURALES
Jueves 6 de febrero
-PODER JUDICIAL
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL
-ENTE AUTARQUICO TEATRO MERCEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA HEROES DE MALVINA
-ASIGNACIONES EX EMPLEADOS DE TALLERES DE TAFÍ VIEJO
-EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA
-IPACYM
-SEPAPYS
-ERSEPT
-IDEP
-ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INSTITUTO DE PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL