Vacaciones con mascotas: las precauciones que debemos tomar para llevarlas en el auto

“Se recomienda sujetarlas con arneses, en jaulas o caniles en el asiento trasero. Esto es para que no molesten al conductor y no sean un elemento de peligro en el interior del auto”, remarcó el organismo, que aclaró que el dueño del coche podría ser pasible de sanciones si no se cumple la reglamentación y queda retenido en un control policial. El cinturón adaptado para perros implica el uso de un arnés que se abrocha a la hebilla y se vende en casi todos los pet-shops.