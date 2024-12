El Arte de Ser Inútil: ¡Aguante el ocio en la era de la productividad!

La Inutilidad como Motor de la Innovación

No me malinterpretes, no te estoy sugiriendo que tires la toalla y te dediques a la dolce vita (aunque un poco de eso nunca viene mal. Llegó diciembre y tu cuerpo lo sabe, ja). Lo que digo es que debemos reivindicar el valor de la “inutilidad” como motor de la innovación. Sí, esas cosas que parecen no servir para nada: soñar despierto, garabatear en una servilleta, pasear sin rumbo, mirar las nubes. Eso que muchos tachan de “pérdida de tiempo” es, en realidad, el terreno fértil donde germinan las mejores ideas.