Desmesuras propias y ajenas: Milei, obligado a poner la cabeza en el freezer

En la Argentina hubo décadas de proteccionismo sectorial y por eso, entre otras cosas, él mismo llegó a la Presidencia. Y lo sigue habiendo, amparado en lobbies empresarios que a veces el Gobierno finge que no existen porque omite pasarles la motosierra, aunque le trabajan por debajo para mantener privilegios. Pero eso no es todo, ya que a la cuestión arancelaria de los Estados Unidos hay que sumarle otros duraznos de factura propia ya no con pelusas, sino directamente imposibles de mordisquear.