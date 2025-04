"Cometí un error, de no haberlo hecho, probablemente me habría metido en la Q2", dijo Doohan luego de la clasificación en Japón

Cuando se le preguntó directamente sobre el problema del DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) que causó el accidente, se mostró reacio a responder. "Sobre intentar hacer eso [mantener abierto el DRS], para ser honesto, preferiría no tocar ese tema y simplemente dejarlo en el pasado y mirar hacia la final, sin faltar el respeto", se excusó el piloto.

En el penúltimo entrenamiento, el australiano provocó una bandera roja al perder el control en la curva uno. Salió del asfalto y chocó contra las barreras. Su coche quedó muy dañado, y aunque no sufrió lesiones importantes, su confianza se ha visto obviamente afectada. Alpine confirmó que el incidente se debió a que el piloto no cerró su DRS antes de entrar en la curva.