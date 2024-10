Interna del PJ: "La división y la fragmentación favorece a Milei", advirtió Larroque

“Esta situación no es buena para el peronismo, me parece que no nos fortalece, al contrario. Estamos en una crisis muy profunda y si hay que construir una estrategia, se tiene que construir colectivamente en una mesa, de frente, hablando. Si las cosas la gente se la entera por twitter es muy difícil. Los dirigentes tienen su dignidad. Yo creo que a esta altura del partido no nos ha ido bien por ese camino. Creo que la situación es muy delicada”, finalizó.