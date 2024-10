Interna del PJ: Cristina Kirchner pidió que se habilite la lista de Quintela, pese a las irregularidades denunciadas

“Son falsificaciones aberrantes. No pueden someter al peronismo con estas truchadas”, se quejaron en el entorno de la ex presidenta. Entre las acusaciones había una que se destacaba. En el listado de avales de La Matanza aparece Facundo Tignanelli y parte de su familia. Lo extraño es que Tignanelli es un dirigente relevante de La Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner y presidente del bloque de diputados bonaerense. “Hagamos las cosas con seriedad política. No es justo que hagan estas truchadas y sometan a un enfrentamiento al peronismo”, se quejaron en la agrupación que conduce el hijo de la ex presidenta.