Mansilla respaldó a Jaldo: “el gobernador está con Quintela, nosotros también”

El ex intendente de Aguilares reconoció que hubiera preferido que no se midan fuerzas internas, algo que no sucede desde el año 1988. “Quisiéramos que no hubiese interna, pero como no depende de nosotros. Nosotros podemos hablar lo que pasa partidariamente en nuestra provincia. A nivel nacional, obviamente, hay dos líneas que se van a confrontar en algún momento, si es que se oficializan las listas. Estamos a menos de 30 días, no se sabe si cuántas va a haber. Son cosas que se tiene que definir en el camino. Seguramente lo mejor que puede pasar -de haber interna- es que el que gane conduzca el partido y el que pierda acompañe”.