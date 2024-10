Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reencontraron cara a cara en La Plata

“Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, dijo CFK el viernes pasado durante un encuentro con dirigentes que tuvo lugar en SMATA. Sin decir su nombre y apellido, mostró toda su decepción con Kicillof. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, dijo en referencia a la interna entre ella y Ricardo Quintela.