Arde la interna peronista: tras las críticas de Cristina, Quintela pidió "cuidar y proteger" a Kicillof

“Cristina me merece respeto, admiración y cariño. Pero es tiempo para otra generación, con energía nueva, renovada y nosotros tenemos que ayudar y fortalecer”, remarcó el gobernador riojano, quien se refirió a la reunión frustrada entre él y Cristina Kirchner, prevista originalmente para el último viernes. “No sé por qué no se dio la charla con Cristina. Le mandé un mensaje a Mariano (el secretario de la ex presidenta). Creo que no podía. No sé. Hoy ya no hay tiempo”, dijo.