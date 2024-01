"Me voy": Cristian U y Catalina Gorostidi de Gran Hermano protagonizaron un fuerte cruce al aire

El clima de tensión iba en aumento a medida que ambos ex jugadores monopolizaban con su discusión todo el programa. "Cristian, yo vi los Gran Hermano, vos tuviste que irte y después volver. A mí me comentaron, y no quiero llevarme por lo que me dijeron en redes, por eso ayer me quedé hasta las cinco de la mañana viendo el programa del viernes pasado, que vos te metiste con mi profesión. No me gusta eso, dijiste que mis pacientes están súper asustados", dijo Cata.