¿Quién es la nueva participante que entró a Gran Hermano?

“Estoy re contenta, los chicos me dieron un recibimiento hermoso. Estoy feliz, vamos a ver cómo sigue. No tenía miedo, sino intriga, me imaginé mil cosas. Me sorprendió cómo me recibieron, uno piensa tres millones de escenarios, o que no me iban a dar bola, pero estoy bárbara, contenta. Siento que Emmanuel me recibió mejor. Sentí que Furia se quedó atrás, pero el resto me recibió muy bien. Para mi el humor es todo, a mi me salvó de situaciones feas, es necesario, hasta reírse de las cosas malas. Siempre reír ayuda, es la idea. Pero hay que estar acá adentro y ver qué pasa”.