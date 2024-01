Las provocativas actitudes de un participante de Gran Hermano que preocupan a varios: “No saben a dónde puede llegar”

Alan Simone en la mira: sus actitudes inquietan a los panelistas de Gran Hermano

Laura Ubfal decidió comentar esta situación en el estudio del programa: “La verdad es que me parece que es un chico que está, disculpen, un poquito alzado”, aseguró la periodista. “Es un chico terriblemente, no sé si machista o no sé si pasa por ahí, qué tema tiene con su sexualidad.”