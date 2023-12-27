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Este jueves comenzará el pago del 20% del sueldo de diciembre para los estatales

El Gobierno confirmó el cronograma oficial para las distintas reparticiones y poderes del Estado.

Pago a estatales. COMUNICACIÓN PÚBLICA Pago a estatales. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

El Gobierno informó el cronograma de pago del 20% proporcional del sueldo de diciembre para los empleados de la administración pública provincial. 

Jueves 28 de diciembre                    

- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (Siprosa)

Viernes 29 de diciembre              

- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)                    

- ADMINISTRACIÓN CENTRAL                    

- DEFENSORÍA DEL PUEBLO                    

- TRIBUNAL DE CUENTAS                    

- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                    

- INSTITUTO PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO                    

- MUNICIPIOS DEL INTERIOR

Sábado 30 de diciembre                

- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)                

- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                    

- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA                    

- PODER LEGISLATIVO                    

- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS                    

- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO                    

- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)                    

- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)                    

- ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)                    

- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN                    

- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO                    

- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA                    

- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL                    

- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA                    

- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

- COMUNAS RURALES         

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