Este jueves comenzará el pago del 20% del sueldo de diciembre para los estatales

El Gobierno informó el cronograma de pago del 20% proporcional del sueldo de diciembre para los empleados de la administración pública provincial.
Jueves 28 de diciembre
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (Siprosa)
Viernes 29 de diciembre
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- INSTITUTO PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
Sábado 30 de diciembre
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- COMUNAS RURALES