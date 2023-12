Los libertarios, la UCR y el PRO doblegaron a los “K” en el Senado

Por otro lado, criticó que el flamante oficialismo ejerza “prepotencia de número” y remarcó: “Vemos constituida una nueva mayoría que nos parece perfecto para convalidar esto que el pueblo argentino no votó. Esto ya lo vimos con Martínez de Hoz, lo vimos con Mauricio Macri y ahora lo vemos con Milei potenciado porque se inicia la gestión con una brutal devaluación que ataca los recursos de los trabajadores es un 120% de devaluación y eso no votó el pueblo. El pueblo argentino votó por la dolarización, apertura indiscriminada de exportaciones. Esa película del default ya la vimos con Macri y evidentemente ahora se conforma una nueva mayoría para respaldar esto y hacen una especie de resolución donde no reconocen el 45% que representamos como nos votó la gente para que seamos el 50% del Senado”.