Enojos y tristezas por no conseguir pasajes de tren a Buenos Aires

“Los pasajes empezaron a venderse a las 6. Antes de las 8 ya no había nada. Hemos visto personas con carnet de discapacidad que llegaron a esa hora y sacaron hasta 20 pasajes”, advierte María, que también espera desde el lunes. “No han entrado ni 50 personas. Personas que estaban atrás nuestro en la fila consiguieron pasaje. Yo me he comido cuántos días, sin dormir, viniendo a la plaza con mi hija. Ya he intentado cinco veces sacar pasaje; el año pasado me quedé callada, pero ahora no. Es muy injusto”, añade Georgina.