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Pago a estatales: el jueves comienzan a abonar el 80%

Conocé el cronograma completo de las distintas reparticiones.

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Hace 26 Min

Los empleados estatales comenzarán a cobrar el 80% del sueldo de septiembre a partir del próximo jueves, informó la Tesorería General de la Provincia.

El cronograma será el siguiente:

Jueves 5 de octubre

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)                   

-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)            

Viernes 6 de octubre

-EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)   

- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)

-MUNICIPIOS DEL INTERIOR                                      

-ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                    

-DEFENSORÍA DEL PUEBLO                                        

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                     

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO    

Sábado 7 de octubre                         

-EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)               

-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                  

-MINISTERIO  PUPILAR Y DE LA DEFENSA        

-PODER LEGISLATIVO                

-TRIBUNAL DE CUENTAS                                           

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN                            

Martes 10 de octubre                 

-COMUNAS RURALES                                  

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS                                

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO          

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN                       

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)                                        

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO               

-ENTE  INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA              

-INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL                     

-ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA                        

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO         

-RENTA   VITALICIA-HEROES DE MALVINAS          

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFí VIEJO

- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE  GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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