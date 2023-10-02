Pago a estatales: el jueves comienzan a abonar el 80%

Los empleados estatales comenzarán a cobrar el 80% del sueldo de septiembre a partir del próximo jueves, informó la Tesorería General de la Provincia.
El cronograma será el siguiente:
Jueves 5 de octubre
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Viernes 6 de octubre
-EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-ADMINISTRACIÓN CENTRAL
-DEFENSORÍA DEL PUEBLO
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Sábado 7 de octubre
-EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODER LEGISLATIVO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
Martes 10 de octubre
-COMUNAS RURALES
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFí VIEJO
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)