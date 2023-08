¿La Inteligencia Artificial puede reemplazar la inteligencia del hombre?

Tampoco la inteligencia artificial pretende emular la inteligencia humana y “corregir sus errores” buscando crear una “súper inteligencia”, pero eso también implica rigidez y literalidad, pues la máquina no reflexiona, no inventa, no crea, no razona como un ser humano. Es incapaz de tomar decisiones, de tener sentido común o desarrollar la capacidad de percepción del ser humano. Otro aspecto del que adolece es la creatividad. Puede hilar palabras, pero le falta el alma del que ha tenido una vivencia, un sufrimiento, por lo tanto, le falta el arte de conmover.