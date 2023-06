Actualizaciones sobre Ganancias: exenciones y cambios en consideración

Conceptos exentos

En tanto, la Administración de Ingresos Públicos confirmó en un comunicado que habrá algunos conceptos salariales exentos del pago del Impuesto a las Ganancias durante el presente año fiscal. Esto se aplicará además de forma retroactiva. De acuerdo con el comunicado de la AFIP, no deberán pagar Ganancias los bonos por productividad, los fallos de caja, los viáticos y las horas extras. El acceso a la excepción no requiere de gestión extra por parte del contribuyente. Esto significa que no debe realizarse la rectificación del F.572 web anteriormente presentado. No obstante, los empleadores deberán reliquidar y reintegrar -en caso que corresponda- esas deducciones de conformidad con los topes establecidos por la Resolución Nº 5314/23, respecto del año fiscal 2023 inclusive, sin necesidad de intervención de los trabajadores bajo relación dependencia.