Los salarios de hasta $ 880.000 no pagarán Ganancias sobre el aguinaldo

Los datos oficiales calculan que más de 500.000 contribuyentes se verían beneficiados por la medida, pero solamente estarán exentos de pagar el impuesto en junio. En cuanto a las personas que cobran salarios brutos menores a $506.230, estas no fueron consideradas en la lista, debido a que no están obligados a cumplir con el régimen tributario por no sobrepasar el mínimo no imponible.