Lucca Bardelli habría engañado a Julieta Poggio con una mujer muy especial para ella

“Fue muy feo para mí, para mi familia este rumor horrible que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy”, comenzó diciendo.