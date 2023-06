Chequeos médicos de rutina: advierten los serios efectos que pueden tener en la salud de los pacientes

“Sabemos desde lo estadístico que, en cierto porcentaje, esto pasa en la mayoría de los tumores: no crecen como para volverse sintomáticos. Ahora bien, una vez que los diagnosticás, el paciente termina tratado y quizás con una extracción, sea de próstata o cáncer de mama. No son estudios incruentos”, explicó Pollán, y agregó: “Es muy interesante porque hiciste chequeos, diagnosticaste más cánceres pero, a largo plazo, no hubo reducción de la mortalidad”.