Morena Rial volvió a hablar de los maltratos de su madre adoptiva: “Me sentaba a ver ‘Cuestión de Peso’”

Los complejos que D’Auro ocasionó a Morena Rial

Pero ese no es el único recuerdo impactante que Morena guarda de los años de convivencia junto a su madre adoptiva. "Me sentaba en la punta de la mesa a ver ‘Cuestión de peso’ y me decía que si seguía comiendo iba a terminar así. Eso fue un daño psicológico, sufrí mucho por esa mujer", relató. Sucede que esas acciones sembraron dudas en Morena sobre el amor de su madre y así lo contó: "Hasta me planteé y le pregunté para qué nos adoptó. ¿Qué hizo? Me tiró con un sifón de soda".