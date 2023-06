Adultos mayores: ponerse a prueba después de los 65

Benito Montoya está convencido: “si estoy vivo es gracias al deporte”. Después de jubilarse, el médico le dijo que debía sí o sí hacer ejercicio. “Como soy diabético, no tenía opción. Esta enfermedad ya se había llevado algunos de mis familiares y eso me preocupaba. Empecé a venir al CEF a trotar y al principio me sentía ridículo entre tantos jóvenes. Un día, un profesor me vio y me preguntó si quería sumarme a un grupo de adultos mayores que entrenaban y competían. Ya tenía más de 74 años. Probé y me gustó. Y se hizo el milagro. Aquí estoy, muy bien; voy a cumplir 81 años”, resalta el hombre que desafía al tiempo en carreras de 100, 200 y 400 metros.