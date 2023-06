Vejez activa: recomendaciones para que no haya riesgos

“Aunque es cierto que con el paso de los años hay más limitaciones y el desempeño cambia, yo veo que ponen mucha voluntad y eso es fundamental. Ponerse en movimiento les cambia sus rutinas, porque ganan en calidad de vida. Lo ideal es que puedan practicar y hacer los ejercicios sin tanta obsesión en la técnica”, opina. Según dice, poder competir, viajar y estar con sus pares a los mayores les da un nuevo sentido a sus vidas en esta etapa. Por eso lo recomienda. “Es una pena que nuestra provincia no tenga una pista de atletismo. Entrenar es un problema en Tucumán. Hicimos este pedido varias veces, pero no tenemos respuestas. Por otro lado, pese a todos los beneficios de practicar deportes en la tercera edad, no hay ninguna ayuda para estos atletas cuando viajan a competir”, precisó.