Una docena de temas con “Sangre adentro”

- Vamos a interpretar las canciones del disco, algunas del disco anterior, y quién dice, quizás alguna aun inédita, como regalo especial para el público. Elegí algunas músicos que me acompañan desde hace mucho tiempo y en quienes confío plenamente; son artistas de alto nivel y un orgullo de nuestra provincia y del país. Me acompañan Darío Venditti en percusión, José Torelli en guitarras, Luciano Aragón en bajo, Rocío Palazzo en coros y José Luis Arcuri en flauta traversa. Las y los artistas invitados son Nancy Pedro, Angélica Camuñas y Romina Méndez en voces, Adonis Mamondes en vientos andinos y Roberto Calizaya en charango, además de contar con invitados sorpresa, en una noche única y soñada. También cabe mencionar que contaremos con el equipo técnico de gran nivel que posee el teatro, más parte del equipo que me viene acompañando en la operación de sonido, de Gerardo Oyola y su equipo, para cuidar hasta el mínimo detalle en cuanto a la calidad del audio.