¿Quiénes son los imputados en el caso del misterioso crimen de Chacabuco 59?

¿Quién es José Luis Fumero?

José Luis Fumero es el ex marido de "Gaby" y fue detenido el martes. El auxiliar Miguel Fernández, siguiendo instrucciones del fiscal Carlos Sale, contó porque sospechan de Fumero. Podría haberle quitado la vida para poder comercializar la vivienda en la que se registró el crimen para poder salvar su empresa. “Hay un dato clave: él fue quien le dijo a uno de los inquilinos que la señora Picciuto había sido internada en una clínica de Monteros por los graves problemas que tenía y que era probable que no volviera porque estaba cerca de la muerte. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué seguridad tenía de que no lo hiciera? Todavía no lo sabemos”, explicó.