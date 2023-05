Exclusivo LA GACETA: qué dijo la pareja implicada en el crimen de Chacabuco 59

"Desde el primer momento estuvimos a disposición de la Justicia porque conocimos a Gabriela. Nos horrorizamos cuando nos entramos en la noticia y ahora nos quieren hacer lucir como los hippies del barrio; los que tenemos problemas con drogas, simplemente porque somos un target fácil al cual atacar, en el medio de algo que no sabemos qué pasó. Simplemente podemos contar la historia desde que ella estaba viva hasta el último día que nos fuimos de su casa. Y nos fuimos porque nos corrió gente que hoy no estaba en ninguna audiencia y que no está imputada", arrancó diciendo Socci.