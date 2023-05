Fernando Juri, contra Juntos por el Cambio: "Tienen miedo de la voluntad popular"

"La verdad que las intenciones de la oposición de embarrar la cancha y de plantear falsedades para desviar la atención de las propuestas me tiene sorprendido: mienten diciendo que supuestamente no llegan obras; después es que llegan obras pero que no avanzan como quieren... Por favor, dejen de tener miedo a las elecciones", disparó el candidato a concejal por el justicialismo